Вище прогнозів: інфляція у Штатах стрибнула до рекорду з 1981 року

Інфляція у Сполучених Штатах перевищила прогнози економістів та зросла до 9,1% – це найвищий показник з 1981 року.

Про це йдеться у даних Бюро статистики праці США.

Індекс споживчих цін за всіма групами товарів зріс на 9,1% у червні у річному вимірі, що є найбільшим показником з листопаду 1981 року. Базова інфляція, що не враховує вплив короткострокових змін ціни на продукти харчування та енергетики, зріс на 5,9%.

Найшвидше зростали ціни на енергетику: індекс зріс на 41,6%, або найбільше з 1980 року. Продовольство подорожчало на 10,4% за останній рік – найшвидше з 1981 року.

У місячному вимірі інфляція у США зросла на 1,3%, також через вартість енергоносіїв та продовольства. Такі результати перевищили прогнози економістів, які очікували, що інфляція у США сягне 8,8% у червні.

Як пише Bloomberg, попри те, що багато економістів очікують піку інфляції у поточному циклі за результатами червня, окремі складові можуть довше утримувати ціновий тиск. Зокрема, через вплив на світову економіку російсько-української війни та карантинних обмежень, повʼязаних з пандемією COVID-19.

Очікується, що Федрезерв США вдруге поспіль підніме облікову ставку на 75 базисних пунктів у липні для стримання рекордної за десятиліття інфляції в країні.

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Нагадуємо:

Минулого місяця Федеральна резервна система підвищила ключову ставку на 0,75 процентного пункту до діапазону 1,5-1,75%. Це найбільше одномоментне підвищення процентних ставок із 1994 року.

У травні інфляція у США прискорилась до 8,6% у річному вимірі порівняно з 8,3% у квітні - це максимальні темпи зростання з кінця 1981 року.