Світові ринки швидко падають, а долар міцнішає: що спричинило "розпродаж" активів

У понеділок котирування акцій компаній на світових ринках різко пришвидшили своє падіння на тлі нових прогнозів рішення щодо ставки Федеральної резервної системи США на засіданні наступного тижня.

Про це йдеться в даних Yahoo Finance.

Так, протягом торгів у понеділок індекс S&P 500, який відслідковує топ-500 компаній Штаті, впав на 3% до 3,782.81 пункту. Як зазначає Financial Times, індекс втратив вже понад 20% від свого історичного максимуму, встановленого в січні – явище, відоме як "ведмежий ринок" ("bear market").

Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 2,11% – він відслідковує 30 найбільших компаній США. Індекс 13 червня котирується на рівні 30,731.37 пункту, що є найнижчим значенням з лютого торік.

Головний технологічний індекс фондового ринку США, Nasdaq Composite, втратив 3,78% капіталізації до найнижчого рівня з осені 2020 року – 10,911.63 пункту.

У Європі індекс акцій Stoxx 600 впав на 2,1%, що призвело до його п’ятого падіння поспіль, а в Азії FTSE впав на 2,8%.

Головною причиною для падіння ринків є побоювання щодо скорочення економіки напередодні засідання Федрезерву США наступного тижня. Найбільші центробанки світу почали підвищувати відсоткові ставки та вилучати ліквідність з фінансової системи, пише FT.

Масовий "розпродаж" інвесторами своїх активів у понеділок зумовлений, передусім, оновленими прогнозами аналітиків щодо ставки ФРС. Дедалі більше фахівців на ринку очікує підвищення на стрімке підвищення ставки відразу на 0,75 відсоткового пункту – найбільш агресивного підвищення з 1994 року. Такі очікування підсилюються несподівано швидкою інфляцією у США у 8,6% за травневими даними.

Пришвидшення інфляції у країнах Європи та Америки зумовлене, зокрема, вторгненням Росії в Україну, що підвищило витрати на паливо та продукти харчування.

Дохідність еталонних 10-річних облігацій Мінфіну США, які сигналізують вартість позик у світі, піднялася вище 3,29% і досягла найвищого рівня з 2011 року, оскільки ціна інструмента впала. Натомість дворічні ставки підскочили до рівнів, які востаннє бачили до кризи 2008 року.

Долар же, навпаки, мав найбільше чотириденне зростання від початку пандемії. Наразі індекс долара, який відображає його вартість проти кошику твердих валют, зріс на 2,7% до найвищого з початку нульових значення.