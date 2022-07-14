Федрезерв США може розглянути підвищення ставки на історичний 1%

Федеральна резервна система США може підвищити облікову ставку одразу на 100 базисних пунктів, чого не було з початку 90-х.

Про це повідомляє Bloomberg на основі даних опитаних економістів.

Інвестори припускають, що ФРС швидше за все підвищить відсоткові ставки на 100 базисних пунктів на своєму засіданні 26-27 липня. Це буде найбільшим підвищенням відтоді, як ФРС почала використовувати відсоткові ставки овернайт для проведення монетарної політики на початку 1990-х років.

Федеральна резервна система стала агресивно боротися з інфляцією після того, як її звинуватили в її спочатку повільній реакції, розхитуванні фінансових ринків і збільшенні ризику того, що її дії можуть схилити економіку США до рецесії.

З огляду на останні дані інфляції у США за пісдумками червня, економісти Nomura Securities International тепер очікують збільшення базової ставки ФРС на повний відсотковий пункт на липневому засіданні.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив минулого місяця, що в липні ймовірне підвищення на 50 або 75 базисних пунктів. Але відтоді більшість його колег або повторили ці слова, або схилилися до більш суттєвого кроку.

"У липні треба допускати [підвищення ставки на] 100", - сказав Ендрю Голленгорст, головний економіст Citigroup США. "Називати пік інфляції треба теж дуже обережно – кілька місяців тому він мав становити 8,3%".

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Представники ФРС заявляли, що хочуть досягти діапазону ставки від 3,25 до 3,5% до кінця цього року. Проте ф'ючерсні ринки показують, що інвестори наразі очікують побачити більший діапазон від 3,5% до 3,75% до кінця року.





