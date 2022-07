Нардеп Столар продав свої телеканали

Народний депутат Вадим Столар продав свої телеканали Live, Odesa.Live та "Типовий Київ" підприємиці Ганні Ковальовій.

"Угода про придбання мовників укладалася в складний для нашої країни та медіахолдингу час, коли телеканали були змушені тимчасово призупинити мовлення. Усі зараз спостерігають тенденцію закриття багатьох телеканалів і видань, тому питання ціни для сторін не було визначальним.

Я прийняла всі умови виставлені колишнім власником по збереженню команди журналістів, телевізійників, редакторів та взаємодії з партнерами холдингу", – йдеться в заяві Ковальової.

Вона додала, що наразі планує перенаправити вектор з телебачення на діджитал. А після припинення бойових дій в Україні команда планує відновити ТБ-мовлення.

Сума угоди з продажу каналів не повідомляється.

Ганна Ковальова – співзасновниця креативних агентств WE KNOW HOW та Badoev ID.

Народний депутат Вадим Столар виходить із девелоперських компаній, які займаються будівництвом житла у Києві.

Вадим Столар став відомим у 2015-2017 роках як "смотрящий" за сферою будівництва в Києві. Не в останню чергу цьому сприяла дружба з міським головою Віталієм Кличком та "власні" депутати в Київраді.

За підрахунками Forbes, у 2021 році Столар посідав 64 позицію в переліку найбагатших українців з активами 175 млн дол. Він є власником 33-поверхового бізнес-центру "Парус" у центрі Києва.