Нардеп Столар продав свої телеканали
Народний депутат Вадим Столар продав свої телеканали Live, Odesa.Live та "Типовий Київ" підприємиці Ганні Ковальовій.
Про це повідомляє видання MMR.
"Угода про придбання мовників укладалася в складний для нашої країни та медіахолдингу час, коли телеканали були змушені тимчасово призупинити мовлення. Усі зараз спостерігають тенденцію закриття багатьох телеканалів і видань, тому питання ціни для сторін не було визначальним.
Я прийняла всі умови виставлені колишнім власником по збереженню команди журналістів, телевізійників, редакторів та взаємодії з партнерами холдингу", – йдеться в заяві Ковальової.
Вона додала, що наразі планує перенаправити вектор з телебачення на діджитал. А після припинення бойових дій в Україні команда планує відновити ТБ-мовлення.
Сума угоди з продажу каналів не повідомляється.
Ганна Ковальова – співзасновниця креативних агентств WE KNOW HOW та Badoev ID.
Нагадуємо:
Народний депутат Вадим Столар виходить із девелоперських компаній, які займаються будівництвом житла у Києві.
Вадим Столар став відомим у 2015-2017 роках як "смотрящий" за сферою будівництва в Києві. Не в останню чергу цьому сприяла дружба з міським головою Віталієм Кличком та "власні" депутати в Київраді.
За підрахунками Forbes, у 2021 році Столар посідав 64 позицію в переліку найбагатших українців з активами 175 млн дол. Він є власником 33-поверхового бізнес-центру "Парус" у центрі Києва.