Столар виходить з ринку будівництва житла – джерела

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Народний депутат Вадим Столар виходить із девелоперських компаній, які займаються будівництвом житла у Києві.

Про це повідомили джерела ЕП.

Мова йде про компанії ENSO та bUd development. У першій Столар був одноосібним бенефіціаром, у другій – разом з президентом холдингової компанії "Київміськбуд" Ігорем Кушніром та співзасновницею Stolitsa Group Владиславою Молчановою.

"Столар йде з ринку. Це стосується ENSO", – каже керівник однієї із столичних будівельних компаній на умовах анонімності.

Офіційно компанія ENSO належить Андрію Руденку та Рамілю Мехтієву. Мехтієв в коментарі ЕП заперечив причетність Столара до девелоперської компанії.

Інший співрозмовник ЕП не під запис підтвердив, що компанія може не відновити роботу. На початку березня ENSO повідомила, що призупинила діяльність на невизначений термін. Виконавчий директор Мехтієв у коментарі ЕП додав, що ENSO не відновить роботу до завершення воєнного стану.

Серед причин – загроза життю та здоров'ю співробітників, порушені ланцюжки поставок імпортних матеріалів та мобілізація військовозобов'язаних будівельників.

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В останні тижні ситуація в bUd development налагодилася, їй не загрожує доля "Укрбуду" та "Аркади", підтверджує інший столичний девелопер. Столар міг вийти зі складу "концесіонерів" компанії.

Директор асоціації, яка будує під брендом bUd development, Олексій Прокопенко заявив, що інформація про можливе банкрутство забудовника не відповідає дійсності.

"Це маячня. Компанія не планує виходити з ринку. Нам вдалося зібрати 20% будівельників і ми поступово відновлюємо діяльність", – заявив Прокопенко.

За його словами, партнери bUd вирішили відновити роботу відділів продажів та будівництво в комплексах з високим ступенем готовності.

Вадим Столар став відомим у 2015-2017 роках як "смотрящий" за сферою будівництва в Києві. Не в останню чергу цьому сприяла дружба з міським головою Віталієм Кличком та "власні" депутати в Київраді.

За підрахунками Forbes, у 2021 році Столар посідав 64 позицію в переліку найбагатших українців з активами 175 млн дол. Він є власником 33-поверхового бізнес-центру "Парус" у центрі Києва.

Детальніше читайте за посиланням: Завдання – вижити. Хто з київських забудовників може піти з ринку

Економічна правда