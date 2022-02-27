Google зупинив монетизацію для російських держЗМІ

Google заявив, що запроваджує щодо російських держЗМІ заборону на продаж реклами через вторгнення РФ в Україну.

Про це пише портал Axios з посиланням на предтавника корпорації.

Перед цим YouTube, який належить Google, заявив, що блокує російські державні медіа-канали, включаючи RT, від продажу реклами на YouTube у всьому світі.

"Представник Google повідомив Axios, що компанія "призупиняє монетизацію Google російських державних медіа на наших платформах" у відповідь на війну в Україні", – пише видання.

"Ми активно стежимо за подіями і в разі потреби вживемо подальших заходів", – додав речник Google.

У п'ятницю Meta, материнська компанія Facebook, заявила, що заборонить російським державним ЗМІ "показувати рекламу чи монетизуватися на нашій платформі в будь-якій точці світу".

У п’ятницю Twitter також заявив, що тимчасово призупинить рекламу в Україні та Росії, "щоб забезпечити підвищену важливість інформації про громадську безпеку".

Економічна правда