Нардеп Столар продал свои телеканалы

Народный депутат Вадим Столар продал свои телеканалы Live, Odesa.Live и "Типичный Киев" предпринимателю Анне Ковалевой.

Об этом сообщает издание MMR.

"Соглашение о приобретении вещателей заключалось в сложное для нашей страны и медиахолдинга время, когда телеканалы были вынуждены временно приостановить вещание. Все сейчас наблюдают тенденцию закрытия многих телеканалов и изданий, поэтому вопрос цены сторон не был определяющим.

Я приняла все условия, выставленные бывшим владельцем по сохранению команды журналистов, телевизионщиков, редакторов и взаимодействия с партнерами холдинга", – говорится в заявлении Ковалевой.

Она добавила, что сейчас планирует перенаправить вектор с телевидения на диджитал. А после прекращения боевых действий в Украине команда планирует возобновить ТВ-вещание.

Сумма сделки по продаже каналов не сообщается.

Анна Ковалева – соучредительница креативных агентств WE KNOW HOW и Badoev ID.

Напоминаем:

Народный депутат Вадим Столар выходит из девелоперских компаний, занимающихся строительством жилья в Киеве.

Вадим Столар стал известен в 2015-2017 годах как "смотрящий" за сферой строительства в Киеве. Не в последнюю очередь этому способствовала дружба с мэром Виталием Кличко и "собственные" депутаты в Киевсовете.

По подсчетам Forbes, в 2021 году Столар занимал 64-ю позицию в перечне самых богатых украинцев с активами 175 млн дол. Он является владельцем 33-этажного бизнес-центра "Парус" в центре Киева.