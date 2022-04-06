Фігурант нападу на журналістів Мецгер може стати заступником міністра економіки – "Схеми"

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Колишній голова правління державного Укрексімбанку Євген Мецгер, обвинувачений у кримінальній справі про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, може бути призначений заступником глави Мінекономіки.

Таку пропозицію на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 5 квітня внесла перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко. Лист за підписом Свириденко є у розпорядженні "Схем".

"Міністерство економіки України вносить пропозицію щодо призначення Мецгера Євгена Володимировича на посаду заступника Міністра економіки України", - йдеться у листі за підписом Свириденко, в якому вона також просить про відповідне подання Кабінету Міністрів України.

Журналісти звернулись до Свириденко із запитаннями щодо її ініціативи призначити своїм заступником Мецгера, та очікують на відповідь.

Також Радіо Свобода звернулась із запитом на ім’я прем’єр-міністра Шмигаля з проханням про коментар.

"З листа за підписом Свириденко також випливає, що наразі Мецгер є радником на громадських засадах міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Активісти проєкту "Зупини Лося" фіксували, як Мецгер за кермом автомобіля порушував правила дорожного руху саме біля Міністерства інфраструктури", - додають журналісти.

Нагадаємо:

4 жовтня 2021 року "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Двох співробітників "Укрексімбанку", які 4 жовтня напали на журналістів програми "Схеми", поновили на посадах, але потім звільнили. Мецгер звільнився за власним бажанням.

Слідство кваліфікувало дії Мецгера за статтею 171 Кримінального кодексу ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища").

Наразі справа знаходиться на стадії судового розгляду, але через військові дії суди відкладають наступні засідання на невизначений час.

Економічна правда