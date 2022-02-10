Найбільша криптобіржа світу Binance інвестувала 200 мільйонів доларів у Forbes

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Найбільша криптовалютна біржа у світі Binance інвестувала 200 млн доларів у журнал Forbes.

Про це пише CNBC.

Зазначається, що кошти допоможуть Forbes реалізувати свій план злиття з публічною компанією (SPAC) у першому кварталі.

При цьому, Binance стане одним із 2 найбільших власників Forbes після його лістингу (він буде зареєстрований на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером "FRBS").

За даними джерел видання, Binance отримає також 2 місця із 9 у раді директорів Forbes.

Forbes був заснований більше століття тому Стівом Форбсом. У 2014 році Forbes, відомий своїм флагманським журналом, продав 95% акцій гонконгській компанії Integrated Whale Media за 475 мільйонів доларів.

Також Forbes відомий своїми щорічними рейтингами найбагатших бізнес-магнатів світу.

"Це категорія, до якої нещодавно приєднався засновник і генеральний директор Binance Чанпен Чжао. Минулого місяця статки Чжао Bloomberg News оцінив в 96 мільярдів доларів. Ця оцінка виключає його особисті криптовалютні активи, і робить його найбагатшим підприємцем у галузі", - додає видання.

Економічна правда