ООН: Для подолання голоду у світі необхідна деблокада українських портів

В ООН заявили, що попри важливість розблокування експорту українського зерна з використанням каналу гирла Бистре, попередити голод у світі можна лише деблокадою чорноморських портів України.

Про це заявив координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс.

Гріффітс написав у своєму Twitter, що відновлення експорту українського зерна через канал Чорне море – Дунай недостатньо.

"Оскільки відсутність продовольчої безпеки в усьому світі стає все очевиднішою, відкриття чорноморського маршруту є нашим найкращим варіантом для подолання глобального голоду. Світ не може чекати" – прокоментував він.

Encouraged by reports that exports of Ukrainian grains through the Black Sea-Danube canal have resumed. But this is not enough. As food insecurity mounts around the world, opening the Black Sea route is our best bet to mitigate global hunger.



The world can’t wait.