Генерації та імпорту хронічно не вистачає: у Yasno розповіли про поточний стан в енергетиці

В Україні недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання, зранку вводилися екстрені відключення в окремих регіонах.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Нам хронічно не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання", - повідомив він.

За його словами, ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж розраховували енергетики.

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"Вчора ввечері Укренерго довів обсяг лімітів які б дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення", - додав він.

За повідомленнями Міненерго, близько півночі обмеження було скасовано, проте знову екстрено застосовано в окремих регіонах: Дніпропетровська та Харківська область, м. Київ та Київська область.

Коваленко заявив, що Київ, Дніпро й область "вже підключили" і висловив сподівання, що під час вечірніх піків споживання екстрених відключень не відбудеться.

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Нагадаємо:

"Укренерго" запровадив графіки погодинних відключень впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів.