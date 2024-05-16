В усіх областях України вимикають світло за графіками: більшу частину доби - дефіцит
Більчу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії, в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Більшу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону. 16 травня, з 00:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови заплановано імпорт електроенергії загальним обсягом 23 488 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 653 МВт.
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Нагадаємо:
В Україні недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання, зранку вводилися екстрені відключення в окремих регіонах.
"Укренерго" запровадив графіки погодинних відключень впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів.