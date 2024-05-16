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В усіх областях України вимикають світло за графіками: більшу частину доби - дефіцит

Четвер, 16 травня 2024, 12:08 - Артур Крижний

Більчу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії, в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Більшу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону. 16 травня, з 00:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови заплановано імпорт електроенергії загальним обсягом 23 488 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 653 МВт. 

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Нагадаємо:

В Україні недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання, зранку вводилися екстрені відключення в окремих регіонах. 

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"Укренерго" запровадив графіки погодинних відключень впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів.

електроенергія енергетика Україна споживання Укренерго
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