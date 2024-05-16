Ціни на нафту зростають на тлі уповільнення інфляції в США та високого попиту

Ціни на нафту зросли на ознаках посилення попиту в США, де дані показали повільнішу інфляцію, ніж очікували ринки, що підкріпило аргументи на користь зниження процентної ставки, яке може сприяти ще більшому споживанню.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 35 центів, або на 0,4%, до 83,10 долара за барель , в той час, як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 40 центів, або на 0,5%, до 79,03 долара.

"Більш стримані показники квітневої інфляції в США і набагато слабші, ніж очікувалося, показники роздрібних продажів в США, схоже, дають ФРС можливість розглянути можливість більш раннього зниження ставок, а ринкові очікування все більше схиляються до того, що пом'якшення політики почнеться у вересні цього року", - сказав ринковий стратег IG Єп Чжун Ронг.

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"Більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в США за минулий тиждень також забезпечило деяке заспокоєння, в той час як геополітична напруженість на Близькому Сході продовжує зростати".

Споживчі ціни в США у квітні зросли менше, ніж очікувалося, на тлі очікувань фінансових ринків щодо зниження ставки Федеральною резервною системою США у вересні, що може послабити силу долара і зробити нафту більш доступною для власників інших валют.

Водночас запаси сирої нафти, бензину та дистилятів у США скоротилися, що свідчить про зростання переробної діяльності та попиту на паливо, як показали дані Управління енергетичної інформації (EIA).

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Економічна правда.