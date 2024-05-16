Всі розділи
Укр / Рус

У квітні попит на електрокари подвоївся: які регіони купляли найбільше авто

Четвер, 16 травня 2024, 10:01 - Артур Крижний

У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі, що удвічі більше, відносно торішнього квітня. Найбільший показник з реєстрації цих типів авто продемонстрували водії у Львівській області (595 од).

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

Серед інших лідерів:

  • місто Київ – 514 од. (65% вживані);
  • Дніпропетровська обл. – 337 од. (76% вживані);
  • Київська обл. – 292 од. (72% вживані);
  • Вінницька обл. – 251 од (88% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був VOLKSWAGEN ID.4.

Реклама:

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • NISSAN Leaf – на Львівщині та у Вінницькій обл.
  • TESLA Model Y – на Дніпропетровщині та Київщині.
  • TESLA Model 3 – у м.Києві.

Читайте також: Війна за ринок електромобілів: Євросоюз кидає виклик Китаю

Made in China більше не лякає: китайські електрокари захоплюють український ринок

Реклама:

Нагадаємо:

Упродовж минулого місяця українці придбали майже 1,2 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Це у півтора раза більше, ніж у квітні 2023 року.

електромобіль попит статистика
Реклама:
Матеріали за темою
Китайські електромобілі завойовують ЄС. Як європейці відповідають? 16 травня 2024, 08:45
Адміністрація Байдена в чотири рази підвищить мита на китайські електрокари  13 травня 2024, 11:32
США планують у 4 рази збільшити мита на імпортовані з Китаю електромобілі 12 травня 2024, 11:41
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті