У квітні попит на електрокари подвоївся: які регіони купляли найбільше авто
Четвер, 16 травня 2024, 10:01 -
У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі, що удвічі більше, відносно торішнього квітня. Найбільший показник з реєстрації цих типів авто продемонстрували водії у Львівській області (595 од).
Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".
Серед інших лідерів:
- місто Київ – 514 од. (65% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 337 од. (76% вживані);
- Київська обл. – 292 од. (72% вживані);
- Вінницька обл. – 251 од (88% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був VOLKSWAGEN ID.4.
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В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- NISSAN Leaf – на Львівщині та у Вінницькій обл.
- TESLA Model Y – на Дніпропетровщині та Київщині.
- TESLA Model 3 – у м.Києві.
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Нагадаємо:
Упродовж минулого місяця українці придбали майже 1,2 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Це у півтора раза більше, ніж у квітні 2023 року.
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