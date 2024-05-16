У квітні попит на електрокари подвоївся: які регіони купляли найбільше авто

У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі, що удвічі більше, відносно торішнього квітня. Найбільший показник з реєстрації цих типів авто продемонстрували водії у Львівській області (595 од).

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

Серед інших лідерів:

місто Київ – 514 од. (65% вживані);

Дніпропетровська обл. – 337 од. (76% вживані);

Київська обл. – 292 од. (72% вживані);

Вінницька обл. – 251 од (88% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був VOLKSWAGEN ID.4.

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В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

NISSAN Leaf – на Львівщині та у Вінницькій обл.

TESLA Model Y – на Дніпропетровщині та Київщині.

TESLA Model 3 – у м.Києві.

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Нагадаємо:

Упродовж минулого місяця українці придбали майже 1,2 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Це у півтора раза більше, ніж у квітні 2023 року.