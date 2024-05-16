Французькі пожежники вийдуть на рідкісний страйк

Французькі працівники пожежно-рятувальної служби 16 травня вийдуть на страйк, зокрема у Парижі.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Дев’ять профспілкових організацій французьких пожежників-рятувальників вперше об’єдналися і оголосили страйк на 16 травня.

У Парижі зібрання планують на 14:00 на площі Республіки.

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Профспілки підняли питання про підвищення заробітної платні і підвищення додаткових доплат за ризик та за роботу у період Олімпійських ігор, як зробили для поліції.

Також пожежники скаржаться на те, що останніми роками їм дедалі частіше доводиться реагувати на інциденти, не пов’язані з пожежами – постраждалих у вуличній бійці, неадекватних п’яних, надання допомоги після падіння з самокатом тощо, що морально втомлює.

На їхню думку, на них лягає забагато роботи, яку мали би робити інші служби.

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Серед останніх у Франції страйкували авіадиспетчери, тоді через страйк скасували більше половини рейсів.

А фінські законодавці ухвалили заходи, які забороняють політичні страйки тривалістю понад 24 години, а також зупинку роботи на підтримку таких дій.

Європейська правда.