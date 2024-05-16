ЄЦБ закликає банки прискорити вихід з Росії, щоб уникнути санкцій США – Bloomberg

Європейський центральний банк (ЄЦБ) закликає банки швидше вийти з російського ринку, побоюючись санкцій з боку США.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну великі європейські кредитори продовжують керувати потужними, дедалі прибутковішими підрозділами в країні, попри публічні обіцянки їх закрити.

"Загальна кількість керівників п’яти банків Європейського Союзу з найбільшими операціями в Росії впала лише на 3% після вторгнення, а прибутки зросли приблизно втричі завдяки високим процентним ставкам", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Відповідно такі повільні темпи спонукали Європейський центральний банк тиснути на тих, хто відстає, щоб прискорити їх відхід.

Видання зазначає, що однією з причин активізації тиску ЄЦБ полягає в тому, що продовження присутності в Росії ризикує наразити банки на санкції США та великі штрафи.

"Наглядовий орган попросив усі банки, які мають значний бізнес у Росії, "пришвидшити зусилля зі зниження ризиків, встановивши чітку дорожню карту для скорочення та виходу", – повідомила міністрам фінансів єврозони Клаудія Бух , вищий чиновник з нагляду центрального банку.

Реклама:

До прикладу, Raiffeisen, який переконує, що працює над забезпеченням дотримання санкцій і що з 2022 року він "суттєво скоротив свою діяльність у Росії", зменшивши свій кредитний портфель майже на 60%, приблизно до 5,8 млрд євро, хоча фактично кількість персоналу зросла на 7% до майже 10 тис.

Угорський OTP Bank є одним із небагатьох кредиторів ЄС, які виводять гроші з країни. Компанія заявляє, що повністю дотримується санкцій і хоче піти з ринку, але російські регулятори ускладнюють продаж підрозділу за справедливою ціною.

Італійська UniCredit SpA працює в Росії через дочірню компанію з приблизно 3100 співробітниками та понад 50 філіями. Міланський банк каже, що з 2022 року відклав понад 800 млн євро на покриття дефолтів у Росії та скоротив свій кредитний портфель на дві третини.

Нагадаємо:

Головний виконавчий директор італійського UniCredit банку, Андреа Орсель заявив, що листи із закликом від ЄЦБ скоротити бізнес в РФ отримали ймовірно усі банки, що продовжують працювати в РФ.

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявив, що в третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

Найбільші західні банки, які залишилися в Росії, сплатили Кремлю понад 800 млн євро податків минулого року, що в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення, попри обіцянки мінімізувати свої російські ризики.