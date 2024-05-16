Через Prozorro у квітні оголосили закупівель на майже 79 мільярдів: на що планували спрямувати

Протягом квітня 7,4 тисячі публічних замовників оголосили закупівлі через систему Prozorro на 78,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Всього у квітні замовники оголосили в Prozorro 39,7 тис. закупівель. Найбільші витрати запланували спрямувати на ремонт та реконструкцію будівель (12,3 млрд грн), ліки (5,7 млрд грн), дорожні роботи (4,7 млрд грн) та закупівлі електричної енергії (4,7 млрд грн). Також через Prozorro оголосили конкурентні закупівлі БпЛА на 2,6 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Минулого місяця через Prozorro уклали договорів на 56,9 млрд грн, що на 6,1 млрд грн менше від очікуваної вартості тих закупівель.

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Нагадаємо:

З початку повномасштабної війни держава закупила через електронний каталог Prozorro Market 10,5 тис дронів для потреб Сил оборони. Йдеться про дрони FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom тощо.