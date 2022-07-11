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Укр / Рус

ООН: Для преодоления голода в мире необходима деблокада украинских портов

Понедельник, 11 июля 2022, 15:49 - Дана Гордийчук

В ООН заявили, что, несмотря на важность разблокирования экспорта украинского зерна с использованием канала устья Быстре, предупредить голод в мире можно только деблокадой черноморских портов Украины.

Об этом заявил координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс.

Гриффитс написал в своем Twitter, что возобновления экспорта украинского зерна через канал Черное море – Дунай недостаточно.

"Поскольку отсутствие продовольственной безопасности во всем мире становится все более очевидным, открытие черноморского маршрута является нашим лучшим вариантом для преодоления глобального голода. Мир не может ждать", – прокомментировал он.

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Напоминаем:

После освобождения украинскими военными острова Змеиный в Одесской области от оккупантов возобновлено судоходство по каналу "Дунай-Черное море".

Российский военный флот блокирует морские пути в порты Украины на побережье Черного моря, делая невозможным безопасную перевозку зерна в другие страны.

Международное сообщество опасается, что нехватка украинского зерна на глобальном рынке продовольствия может спровоцировать еще большую нестабильность и привести к государственным переворотам в развивающихся странах.

Экономическая правда
Укр / Рус
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