ООН: Для преодоления голода в мире необходима деблокада украинских портов

В ООН заявили, что, несмотря на важность разблокирования экспорта украинского зерна с использованием канала устья Быстре, предупредить голод в мире можно только деблокадой черноморских портов Украины.

Об этом заявил координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс.

Гриффитс написал в своем Twitter, что возобновления экспорта украинского зерна через канал Черное море – Дунай недостаточно.

"Поскольку отсутствие продовольственной безопасности во всем мире становится все более очевидным, открытие черноморского маршрута является нашим лучшим вариантом для преодоления глобального голода. Мир не может ждать", – прокомментировал он.

Encouraged by reports that exports of Ukrainian grains through the Black Sea-Danube canal have resumed. But this is not enough. As food insecurity mounts around the world, opening the Black Sea route is our best bet to mitigate global hunger.



The world can’t wait.