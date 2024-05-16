З початку року агросектору видано кредитів на понад 43 мільярди
В рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9" 3 980 агропідприємств отримали 18,3 млрд грн кредитів, загалом з початку року видано 43,2 млрд грн кредитів для розвитку аграрного сектору.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що у 2024 році 6 724 агрогосподарств отримали 43,2 млрд гривень банківських кредитів на розвиток, з них за програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 3 980 господарств профінансовано на 18,3 млрд гривень.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська – 12,8 млрд грн виділено для 623 підприємств;
- Кіровоградська – 2,78 млрд грн для 825;
- Дніпропетровська – 2,6 млрд грн для 490;
- Тернопільська – 2,6 млрд грн для 265;
- Львівська – 2,5 млрд грн – для 399;
- Вінницька – 2,49 млрд грн – для 641;
- Полтавська – 2,28 млрд грн для 383;
- Одеська – 2,2 млрд грн для 553.
За програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше отримали підприємства наступних областей:
- Київська – 2,34 млрд грн для 367 господарств;
- Кіровоградська – 1,8 млрд грн для 533;
- Вінницька – 1,7 млрд грн – для 403;
- Харківська – 1,64 млрд грн виділено для 251;
- Одеська – 1,3 млрд грн для 354;
- Волинська – 1 млрд грн для 215;
- Дніпропетровська – 1 млрд грн для 243.
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