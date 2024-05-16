З початку року агросектору видано кредитів на понад 43 мільярди 

В рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9" 3 980 агропідприємств отримали 18,3 млрд грн кредитів, загалом з початку року видано 43,2 млрд грн кредитів для розвитку аграрного сектору.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що у 2024 році 6 724 агрогосподарств отримали 43,2 млрд гривень банківських кредитів на розвиток, з них за програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 3 980 господарств профінансовано на 18,3 млрд гривень.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

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Київська – 12,8 млрд грн виділено для 623 підприємств;

Кіровоградська – 2,78 млрд грн для 825;

Дніпропетровська – 2,6 млрд грн для 490;

Тернопільська – 2,6 млрд грн для 265;

Львівська – 2,5 млрд грн – для 399;

Вінницька – 2,49 млрд грн – для 641;

Полтавська – 2,28 млрд грн для 383;

Одеська – 2,2 млрд грн для 553.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше отримали підприємства наступних областей:

Київська – 2,34 млрд грн для 367 господарств;

Кіровоградська – 1,8 млрд грн для 533;

Вінницька – 1,7 млрд грн – для 403;

Харківська – 1,64 млрд грн виділено для 251;

Одеська – 1,3 млрд грн для 354;

Волинська – 1 млрд грн для 215;

Дніпропетровська – 1 млрд грн для 243.

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