Європа за п'ять місяців імпортувала з ПАР більше вугілля, ніж за весь минулий рік

Європейські країни у пошуках альтернативи російському вугіллю лише за п'ять місяців року імпортували з Південної Африки на 40% більше вугілля, ніж за весь минулий рік.

Про це повідомляє Reuters.

Вугільний термінал Річардс-Бей (RBCT) у Південній Африці доставив 3,24 млн тонни вугілля в європейські країни на кінець травня цього року, що становить 15% від загального експорту RBCT. для порівняння, за весь 2021 рік було доставлено 2,32 млн тонн, або 4% загального експорту.

Цього року вугілля від RBCT замовили Нідерланди, Італія, Франція, Іспанія, Данія, Польща, Німеччина та Україна. Деякі з них почали імпортувати з RBCT лише після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Нідерланди не отримували вугілля від RBCT у січні або лютому, але імпортували 1,27 млн тонн вугілля в березні, квітні та травні, і щомісяця обсяги зростали. Це був четвертий найбільший одержувач вугілля з ПАР, на який припадає 5,76% від загального обсягу.

Імпорт вугілля Франції з RBCT зріс майже в сім разів. Іспанія, Польща та Німеччина минулого року не імпортували вугілля з RBCT, а за перші п’ять місяців цього року Іспанія імпортувала 355 250 тонн, Польща – 181 515 тонн, Німеччина – 157 383 тонни.

Японія, яка також заявила, що заборонить імпорт російського вугілля, отримала 388 249 тонн вугілля від RBCT з січня, що майже вдвічі більше, ніж вона купила минулого року.

RBCT експортувала 22 млн тонн вугілля за перші п’ять місяців 2022 року. Такими темпами RBCT знову побачить падіння річного експорту після того, як його тоннаж у 2021 році був найнижчим з 1996 року.

Нагадуємо:

Вугільне ембарго Євросоюзу проти РФ почне діяти з другого тижня серпня.

Південна Африка потенційно може замістити в ЄС частину вугілля і заробити на експорті, але через корупцію попередньої влади у країни немає достатньо вагонів, аби це робити.