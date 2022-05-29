ПАР може заробити на експорті вугілля замість РФ, але вагонів для поставок не вистачає 

getty images

Південна Африка потенційно може замістити в ЄС частину вугілля і заробити на експорті, але через корупцію попередньої влади у країни немає достатньо вагонів, аби це робити.

Про це пише Financial Times.

Ціни на експортне вугілля Південної Африки подвоїлися з початку року, оскільки європейські країни переорієнтовують поставки напередодні набуття чинності вугільного ембарго блоку проти РФ. Крім того, ЄС дозволить використовувати більше викопного палива, щоб замінити російську нафту та газ.

Але масові крадіжки мідного кабелю та нестача потягів через корупцію за Джейкоба Зуми, колишнього президента, який пішов у відставку через скандал в 2018 році, спричинили проблеми для державного оператора вантажних перевезень Transnet.

"Ми просто не в змозі виконати свої контрактні зобов’язання щодо обсягів вугілля, яке [шахтарі] повинні транспортувати, — сказала Портія Дербі, виконавча директорка Transnet.

Південноафриканське вугілля є заміною російському, але минулого місяця країна експортувала до Європи лише 2,9 млн тонн. За такого темпу загальний обсяг за рік не може перевищувати 40 млн тонн, хоча торік країна експортувала 58 млн тонн через вугільний термінал у Річардс-Бей. Це було найнижчим показником з 1990-х років і значно нижче потужності. Залізнична лінія від шахтарського міста Ермело до Річардс-Бей може перевозити 77 млн тонн, а порт – 91 млн тонн.

Рада з корисних копалин Південної Африки заявляла, що гірничодобувні компанії минулого року втратили понад 2 мільярди доларів доходу, оскільки вони не могли транспортувати твій товар, зокрема вугілля.

Вантажному оператору не вистачає вугільних поїздів, адже за президентства Зуми Transnet погодився заплатити 3 млрд дол за понад 1000 локомотивів від китайських та західних виробників. Згідно з судовим розслідуванням, ціна угоди була завищена і включала відкати, а через майже десять років було доставлено лише близько половини поїздів.

Транспортних альтернатив для експортерів небагато, адже знайти вантажівку будь-де наразі є великою проблемою.





