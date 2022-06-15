Европа за пять месяцев импортировала из ЮАР больше угля, чем за весь прошлый год

Европейские страны в поисках альтернативы российским углям только за пять месяцев года импортировали из Южной Африки на 40% больше угля, чем за весь прошлый год.

Об этом сообщает Reuters.

Угольный терминал Ричардс-Бэй (RBCT) в Южной Африке доставил 3,24 млн. тонн угля в европейские страны на конец мая этого года, что составляет 15% от общего экспорта RBCT. для сравнения, за весь 2021 год было доставлено 2,32 млн. тонн, или 4% общего экспорта.

В этом году угли от RBCT заказали Нидерланды, Италия, Франция, Испания, Дания, Польша, Германия и Украина. Некоторые из них начали импортировать из RBCT только после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Нидерланды не получали уголь от RBCT в январе или феврале, но импортировали 1,27 млн. тонн угля в марте, апреле и мае, и ежемесячно объемы росли. Это был четвертый крупнейший получатель угля из ЮАР, на который приходится 5,76% общего объема.

Импорт угля Франции из RBCT вырос почти в семь раз. Испания, Польша и Германия в прошлом году не импортировали уголь из RBCT, а за первые пять месяцев этого года Испания импортировала 355 250 тонн, Польша – 181 515 тонн, Германия – 157 383 тонн.

Япония, также заявившая, что запретит импорт российского угля, получила 388 249 тонн угля от RBCT с января, что почти вдвое больше, чем она купила в прошлом году.

RBCT экспортировала 22 млн. тонн угля за первые пять месяцев 2022 года. Такими темпами RBCT снова увидит падение годового экспорта после того, как его тоннаж в 2021 году был самым низким с 1996 года.

Напоминаем:

Угольное эмбарго Евросоюза против РФ начнет действовать со второй недели августа.

Южная Африка потенциально может заместить в ЕС часть угля и заработать на экспорте, но из-за коррупции предыдущих властей у страны нет достаточно вагонов, чтобы это делать.