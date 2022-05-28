Міністри G7 закликали країн-експортерів нафти збільшити видобуток через надвисокі ціни

Міністри енергетики G7 закликали групу країн-експортерів нафти ОПЕК постачати на ринок більше нафти, оскільки війна Росії проти України підвищила ціни на нафту до найвищого за десять років рівня.

Про це пише Financial Times.

Такий заклик міститься в підсумковому комюніке зустрічі міністрів енергетики та довкілля G7 в Німеччині.

Міністри констатували, що війна РФ проти України спровокувала підвищення цін на нафту, газ та вугілля, що призвело до сплеску інфляції. Такі наслідки створили величезне навантаження на домогосподарства з низькими доходами, а також підприємства та промисловість.

"Ми закликаємо країни-виробники нафти і газу діяти відповідально і реагувати на посилення міжнародних ринків, зважаючи на те, що ОПЕК відіграє ключову роль", – заявили міністри. Вони також заявили, що ЄС має "особливу необхідність" зменшити свою залежність від російського природного газу, з чим можуть допомогти поставки СПГ.

Раніше у травні лідери G7 зобов’язали свої країни поступово відмовитися від російських енергоносіїв, зокрема шляхом заборони імпорту російської нафти. ЄС досі обговорює варіант ембарго на російську нафту, анонсований на початку травня президенткою ЄС Урсулою фон дер Ляєн. Проте Угорщина виступає проти, тож рішення досі не було ухвалене.

Попри звернення G7, неясно, чи відреагує ОПЕК відповідно до прохання. Саудівська Аравія протистояла тиску країн Заходу, які казали про необхідність прискорити зростання виробництва, щоб допомогти знизити ціни. Натомість Ер-Ріяд наполягав, що браку пропозиції нафти на ринку немає.

Ціни на нафту за рік зросли майже вдвічі, досягнувши близько 120 дол за барель – найвищого рівня з 2014 року, що призвело до критики таких держав Перської затоки, як Саудівська Аравія, які мають вільні виробничі потужності.

Нагадуємо:

Члени ОПЕК+, до яких входить і Росія, у липні минулого року домовилися збільшувати виробництво нафти на 400 тис барелів на добу щомісяця, починаючи із серпня.

31 березня президент США Джо Байден оголосив про план вивільнення 180 млн барелів сирої нафти протягом шести місяців, аби ослабити світові проблеми з поставками, спричинені війною РФ проти України.





