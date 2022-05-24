США вивільняють наступні 40 мільйонів барелів нафти для стримування цін

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Міненерго США оголосило про вивільнення з резервів наступних 40 млн барелів нафти для стримання високих цін на енергоносії через російську війну проти України.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Заява є частиною плану президента США Джо Байдена, оголошеного 31 березня, про вивільнення одного мільйона барелів сирої нафти на день протягом шести місяців, аби ослабити світові проблеми з поставками, спричинені війною РФ проти України.

Так, згідно заяви у вівторок, з резерву вивільнять до 40,1 мільйона барелів сирої нафти з поставкою у червні-серпні. Заявки від компаній на поставки приймаються до 1 червня, а до 10 червня всі контракти будуть укладені.

Американський нафтовий резерв має найбільший у світі запас сирої нафти для надзвичайних ситуацій. Федеральні запаси зберігаються в підземних соляних печерах на чотирьох сховищах у Техасі та Луїзіані.

Вивільнення заявлених обсягів відбувається поетапно. Перші 90 млн барелів будуть випущені в період з травня по середину серпня. До них входять 20 млн барелів, заявлені на травень ще до оголошення Байдена, 30 мільйонів барелів, заплановані на квітень (після оголошення), і щойно оголошені 40 млн барелів.

Решта 90 мільйонів барелів будуть випущені в період з серпня по жовтень.

Нагадуємо:

Президент США Джозеф Байден заявив, що понад 30 країн приєдналися до кампанії з насичення нафтою ринку з метою зниження цін на цей енергоресурс.

Виявилося, що США оголосили про випуск рекордного обсягу нафти зі стратегічного резерву в березні без консультацій із партнерами Міжнародного енергетичного агентства, чим ризикують ризикують підірвати відносини зі світовим органом з нагляду за енергетикою.