"Депутінізація" світової економіки та російський дефолт 3.0: економічні підсумки дня

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Поствоєнне відновлення. У середу на рівні ЄС представили масштабний механізм відновлення України після перемоги у розв’язаній Росією війні – "Відбудувати Україну" (Rebuild Ukraine).

Він передбачає, що Єврокомісія очолить Платформу, яка відповідатиме за затвердження плану відновлення, складеного та реалізованого Україною за допомоги ЄС. Заради відбудови України об’єднають зусилля ЄС, країни G7 та G20, міжнародні фінансові інститути та організації.

Така платформа координуватиме джерела фінансування та їхнє призначення для ефективного використання, а також буде стежити за ходом реалізації плану.

Проте і про реформи ніхто не забув: акцент у функціонуванні механізму буде зроблено на реформах у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією, а також "зелених" інвестиціях. Крім того, у середу ЄС запропонувала надати Україні цьогоріч нову макрофінансову допомогу у 9 мільярдів євро.

Третя спроба дефолту РФ за рік. Очільниця Міністерства фінансів США Джанет Йеллен заявила, що відомство навряд буде продовжувати дію ліцензії, яка дотепер дозволяла РФ уникати дефолту. Тож наприкінці травня, коли настане новий термін виплати за євробондами, Росія може втретє опинитися на межі дефолту.

Проте навіть за такого розкладу зміниться для агресора небагато, адже західні санкції вже завдали усієї можливої шкоди економіці країни, яка могла би виникнути через дефолт. Про це каже й сама Йеллен: "не думаю, що це дійсно представляє значні зміни в ситуації в Росії, бо вони вже відрізані від глобальних ринків капіталу".

Хроніки "депутінізації" економіки світу. Єврокомісія також показала свій стратегічний пакет REPowerEU, спрямований на відмову від викопного палива, зокрема російського. Але це недешево, тож мобілізувати доведеться майже 300 мільярдів євро задля прискореної відмови від російських енергоносіїв.

Тим часом у Британії анонсували план, згідно з яким "зелені" торговельні угоди зможуть допомогти покласти край залежності світу від російських нафти і газу та "депутінізувати" світову економіку.

Майбутнє Альфа-банку в Україні. На тлі вже другого арешту на рахунки офшорних компаній олігарха Михайла Фрідмана та його партнерів, мільярдери планують "влити" у банк 1 млрд доларів. Наразі власниками "Альфи" є Андрій Косогов (41%), Михайло Фрідман (32,9%) та Пьотр Авен (12,4%), двоє останніх – під західними санкціями.

Така сума вдвічі перевищує власний капітал "Альфа-Банку Україна". І хоча зараз банк не відчуває гострої потреби в капіталі і має достатню ліквідність, акціонери кажуть, що хочуть підтримати банк.

Фрідман, який раніше потрапив під західні санкції, навіть думає відмовитися від російського громадянства, аби врятувати свій бізнес – олігарх також має паспорт громадянина Ізраїлю.

Також, сьогодні російський підрозділ корпорації Google заявив, що піде до арбітражного суду із заявою про визнання себе банкрутом, а зі Сбєрбанку тікають топменеджери.

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