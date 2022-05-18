"Депутинизация" мировой экономики и российский дефолт 3.0: экономические итоги дня

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Пост-военное восстановление. В среду на уровне ЕС представили масштабный механизм восстановления Украины после победы в развязанной Россией войне – "Восстановить Украину" (Rebuild Ukraine).

Он предусматривает, что Еврокомиссия возглавит Платформу, которая будет отвечать за утверждение плана восстановления, составленного и реализуемого Украиной с помощью ЕС. Для восстановления Украины объединят усилия ЕС, страны G7 и G20, международные финансовые институты и организации.

Такая платформа будет координировать источники финансирования и их назначение для эффективного использования, а также следить за ходом реализации плана.

Однако и о реформах никто не забыл: упор в функционировании механизма будет сделан на реформах в сфере верховенства права и борьбе с коррупцией, а также "зеленых" инвестициях. Кроме того, в среду ЕС предложила предоставить Украине в текущем году новую макрофинансовую помощь в 9 миллиардов евро.

Третья попытка дефолта РФ за год. Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что ведомство вряд ли будет продолжать действие лицензии, которая до сих пор позволяла РФ избегать дефолта. Поэтому в конце мая, когда наступит новый срок выплаты по евробондам, Россия может в третий раз оказаться на грани дефолта.

Однако даже при таком раскладе изменится для агрессора немного, ведь западные санкции уже нанесли весь возможный ущерб экономике страны, которая могла бы возникнуть из-за дефолта. Об этом говорит и сама Йеллен: "не думаю, что это действительно представляет значительные изменения в ситуации в России, потому что они уже отрезаны от глобальных рынков капитала".

Хроники "депутинизации" экономики мира. Еврокомиссия также показала свой стратегический пакет REPowerEU, направленный на отказ от ископаемого топлива, в том числе российского. Но это недешево, так что мобилизовать придется почти 300 миллиардов евро для ускоренного отказа от российских энергоносителей.

Между тем, в Британии анонсировали план, согласно которому "зеленые" торговые соглашения смогут помочь положить конец зависимости мира от российских нефти и газа и "депутинизировать" мировую экономику.

Будущее Альфа-Банка в Украине. На фоне уже второго ареста на счета оффшорных компаний олигарха Михаила Фридмана и его партнеров миллиардеры планируют "влить" в банк 1 млрд долларов. В настоящее время владельцами "Альфы" являются Андрей Косогов (41%), Михаил Фридман (32,9%) и Петр Авен (12,4%), двое последних – под западными санкциями.

Такая сумма вдвое превышает собственный капитал Альфа-Банка Украина. И хотя сейчас банк не остро нуждается в капитале и имеет достаточную ликвидность, акционеры говорят, что хотят поддержать банк.

Фридман, ранее попавший под западные санкции, даже думает отказаться от российского гражданства, чтобы спасти свой бизнес – у олигарха также есть паспорт гражданина Израиля.

Также сегодня российское подразделение корпорации Google заявило, что пойдет в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом, а из Сбербанка бегут топ-менеджеры.

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