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Сбербанк залишили одразу три топменеджери

Середа, 18 травня 2022, 13:34 - Cергій Мельник

Російський Сбербанк покинули відразу три топменеджери: заступники голови Олександра Буріко та Сергій Мальцев, а також член правління Наталія Алимова.

Про це йдеться у повідомленні банку.

"Заступники голови правління Сбербанку Олександра Буріко та Сергій Мальцев, член правління Наталія Алимова ухвалили рішення завершити свою роботу в банку. Виконання їхніх обов'язків буде покладено на перших заступників голови банку", – йдеться у повідомленні.

Ці зміни відбулися "в рамках трансформації моделі управління та актуалізації стратегії Сбербанку", пояснили у Сбері.

Буріко, Мальцев та Алимова разом із низкою інших топ-менеджерів Сбербанку 8 травня 2022 року потрапили під блокуючі санкції США. Крім них, у SDN list були включені Ольга Голодець, Станіслав Кузнєцов, Анатолій Попов, Кирило Царьов та Белла Златкіс.

16 травня стало відомо, що Сбербанк покине керівник корпоративно-інвестиційного блоку Андрій Шеметов.

Наприкінці лютого 2022 року Сбербанк залишив Лев Хасіс, який обіймав донедавна посаду першого заступника голови правління. Незабаром після нього з банку пішов виконавчий віцепрезидент, головний технічний директор, керівник блоку технології Давид Рафаловський.

Економічна правда

Сбербанк Росія санкції
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