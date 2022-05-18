Офіційно: США планують заблокувати російські виплати за держборгом

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Очільниця Міністерства фінансів США Джанет Йеллен підтвердила, що відомство навряд буде продовжувати дію ліцензії, яка дотепер дозволяла РФ уникати дефолту.

Про це вона заявила перед зустріччю міністрів фінансів G7 в Бонні, повідомляє Reuters.

Це знаменує вже третій ймовірний дефолт РФ від розв’язання повномасштабної війни проти України, але дотепер країні вдавалося провести необхідні виплати. Наразі західні санкції забороняють операції з Міністерством фінансів, Центральним банком або Фондом національного багатства Росії.

Країна має борг у 40 млрд доларів за міжнародними облігаціями, і востаннє їй вдалося провести виплати за лічені години до закінчення пільгового (грейс) періоду.

Наступна дата виплат за євробондами очікується наприкінці травня, але 25 травня закінчується термін дії ліцензії США, яка дозволяє РФ здійснювати виплати американським власникам облігацій.

За словами Йеллен, "остаточного рішення з цього приводу ще не було, але я думаю, що малоймовірно, що дію [ліцензії] буде продовжено".

Вона додала: "Якщо Росія не може знайти спосіб здійснити ці виплати, і вони технічно не виплачують свої борги, я не думаю, що це дійсно представляє значні зміни в ситуації в Росії. Вони вже відрізані від глобальних ринків капіталу".

Нагадуємо:

Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.

Росія вже була на межі дефолту 16 березня, коли країна мала здійснити виплату за купоном у доларах. Хоча багато факторів вказувлаи на дефолт країни у цей день, РФ все ж змогла провести валютні виплати завдяки винятку з санкцій США, який діяв до 25 травня.

Але Мінфін США згодом вирішив закрити цю лазівку та заборонив Росії проводити доларові платежі за державним боргом із рахунків російських установ в американських банках.