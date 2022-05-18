Російська "дочка" Google ініціювала банкрутство

Російський підрозділ корпорації Google - ТОВ "Гугл" - має намір звернутися до арбітражного суду із заявою про визнання себе банкрутом через неможливість виконувати грошові зобов'язання.

Про це йдеться у повідомленні компанії на російському Федресурсі.

"ТОВ "Гугл" звертається з повідомленням про намір звернутися із заявою про визнання себе неспроможним (банкрутом) ... оскільки з 22 березня 2022 року передбачає власне банкрутство та неможливість виконання грошових зобов'язань, вимог про виплату вихідної допомоги та (або) про оплату праці осіб, які працюють або працювали за трудовим договором, та (або) обов'язок щодо сплати обов'язкових платежів у встановлений термін", - йдеться у повідомленні.

Представник компанії в коментарі РБК зазначив, що Google призупинила переважну більшість комерційних операцій у Росії, і пояснив, що російський підрозділ компанії не може забезпечувати функціонування офісу через арешт банківського рахунку.

"Сьогодні ми повідомляємо про те, що арешт банківського рахунку "Google Росія" унеможливив функціонування нашого російського офісу, у тому числі збереження працівників та оплату праці в Росії, оплату постачальників та підрядників, а також виконання інших фінансових зобов'язань", - пояснив представник компанії.

За його словами, Google продовжить надавати російським користувачам безкоштовні сервіси, включаючи пошукову систему, YouTube, Gmail, Google Maps та інші.

У грудні Google в Росії першою з іноземних IT-компаній отримала оборотний штраф на 7,22 млрд рублів за повторне невидалення забороненої в РФ інформації на вимогу Роскомнадзору.

Компанія оскаржила рішення, але російський суд визнав його законним. У травні судові пристави порушили стосовно Google справу про примусове стягнення цього штрафу.

У РФ "дочку" Google неодноразово штрафували за "невидалення забороненого контенту" на своїх майданчиках.

Крім цього, стосовно російської "дочки" ініційовано кілька позовів до арбітражного суду, де позивачами виступають російські ЗМІ.

Економічна правда