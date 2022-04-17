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Розробники гри S.T.A.L.K.E.R. зібрали 800 тисяч доларів для підтримки України

Неділя, 17 квітня 2022, 09:55 - Олексій Павлиш

Українська студія GSC Game World, яка розробила серію комп'ютерних ігор S.T.A.L.K.E.R., зібрала $800 тис для підтримки України.

Про це йдеться у повідомленні S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL в Twitter.

Кошти збирали на благодійному розпродажі ігор, що тривав з 4 по 11 квітня. 

"Благодійний розпродаж ігор GSC Game World завершено. Разом з вами нам вдалося зібрати понад 800 000 доларів. Дякуємо! Після сплати податків та комісій всі кошти будуть передані до Благодійного фонду "Повернись живим".

Ми це будемо пам'ятати. Завжди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Українська студія GSC Game World, яка розробила серію комп'ютерних ігор S.T.A.L.K.E.R., перестане продавати свою продукцію російським користувачам.

Економічна правда

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