Розробники гри S.T.A.L.K.E.R. зібрали 800 тисяч доларів для підтримки України

Українська студія GSC Game World, яка розробила серію комп'ютерних ігор S.T.A.L.K.E.R., зібрала $800 тис для підтримки України.

Про це йдеться у повідомленні S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL в Twitter.

Кошти збирали на благодійному розпродажі ігор, що тривав з 4 по 11 квітня.

The charity sale of GSC Game World games is over.



Together with you, we’ve managed to raise more than $800,000. Thank you! After taxes and store commissions, all funds will be donated to the «Come Back Alive» Charitable Foundation.



We will remember that. Always. pic.twitter.com/EbzbZGMmHK