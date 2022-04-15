П'ята найбільша аграрна компанія у світі FMC припиняє роботу в РФ

Американська компанія FMC - п'ята найбільша аграрна компанія у світі - припиняє діяльність і бізнес в Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

"FMC припинила свою діяльність і бізнес у Росії. Єдиний завод із виробництва упаковки та рецептур для захисту рослин у Чебоксарах, Росія, простоює і безпечно закривається", - заявили в FMC.

"На початку війни FMC вжила суттєвих заходів для скорочення своїх операцій і бізнесу в Росії. Компанія призупинила нові капітальні вкладення, маркетинг і рекламу, припинена науково-дослідна діяльність, припинено імпорт усієї продукції; і призупинено розвиток нових продуктів і бізнесу.

Проте не можна ігнорувати збільшення кількості повідомлень про потенційні військові злочини, порушення прав людини та інші звірства. Наші цінності як компанії та реалії безпрецедентних санкцій більше не дозволяють FMC працювати та розвивати наш бізнес у Росії", - наголосили в корпорації.

"Ми прагнемо допомагати фермерам захистити їхні посіви та врожайність, щоб вирішити проблему продовольчої безпеки, особливо у вразливих країнах.

FMC засуджує вторгнення та війну, і ми приєднуємося до закликів негайно припинити насильство", - додали в компанії.

FMC - п'ята найбільша аграрна компанія у світі, найбільша у світі компанія з продажу зсобів захисту рослин.

Економічна правда