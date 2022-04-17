Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. собрали 800 тысяч долларов для поддержки Украины
Украинская студия GSC Game World, разработавшая серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., собрала $800 тыс для поддержки Украины.
Об этом говорится в сообщении S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL в Twitter.
Средства собирались на благотворительной распродаже игр, продолжавшейся с 4 по 11 апреля.
The charity sale of GSC Game World games is over.
Together with you, we’ve managed to raise more than $800,000. Thank you! After taxes and store commissions, all funds will be donated to the «Come Back Alive» Charitable Foundation.
We will remember that. Always. pic.twitter.com/EbzbZGMmHK
— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) April 15, 2022
"Благотворительная распродажа игр GSC Game World завершена. Вместе с вами нам удалось собрать более 800 000 долларов. Спасибо! После уплаты налогов и комиссий все средства будут переданы в Благотворительный фонд "Вернись живым".
Мы будем это помнить. Всегда", - говорится в сообщении.
Напомним:
Украинская студия GSC Game World, разработавшая серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., перестанет продавать свою продукцию российским пользователям.
Экономическая правда
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