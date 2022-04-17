Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. собрали 800 тысяч долларов для поддержки Украины

Украинская студия GSC Game World, разработавшая серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., собрала $800 тыс для поддержки Украины.

Об этом говорится в сообщении S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL в Twitter.

Средства собирались на благотворительной распродаже игр, продолжавшейся с 4 по 11 апреля.

The charity sale of GSC Game World games is over.



Together with you, we’ve managed to raise more than $800,000. Thank you! After taxes and store commissions, all funds will be donated to the «Come Back Alive» Charitable Foundation.



We will remember that. Always. pic.twitter.com/EbzbZGMmHK — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) April 15, 2022

"Благотворительная распродажа игр GSC Game World завершена. Вместе с вами нам удалось собрать более 800 000 долларов. Спасибо! После уплаты налогов и комиссий все средства будут переданы в Благотворительный фонд "Вернись живым".

Мы будем это помнить. Всегда", - говорится в сообщении.

Напомним:

Украинская студия GSC Game World, разработавшая серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R., перестанет продавать свою продукцию российским пользователям.

Экономическая правда