Росавіація переходить на папір після потужної кібератаки Anonymous, яка стерла всі дані

Російський авіарегулятор переходить на папери після того, як 26 березня зазнав масованої кібератаки з боку хакерської групи Anonymous, внаслідок чого були втрачені всі дані відомства.

Про це група повідомила у Twitter, дані російського видання Коммерсант.

"Потужна кібератака на сервери Управління цивільної авіації Росії: немає більше ані даних, ані резервних копій", – написала група.

In total, about 65 terabytes of data was erased.



