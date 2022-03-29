Росавіація переходить на папір після потужної кібератаки Anonymous, яка стерла всі дані

Російський авіарегулятор переходить на папери після того, як 26 березня зазнав масованої кібератаки з боку хакерської групи Anonymous, внаслідок чого були втрачені всі дані відомства.

Про це група повідомила у Twitter, дані російського видання Коммерсант.

"Потужна кібератака на сервери Управління цивільної авіації Росії: немає більше ані даних, ані резервних копій", – написала група.

In total, about 65 terabytes of data was erased.



¯\_(ツ)_/¯ — Anonymous (@YourAnonNews) March 29, 2022

Офіційно Росавіація не визнає хакерську атаку, хоча сайт на вечір 29 березня досі не працює. За версією експертів, атака могла статися за схемою "людина посередині", за якої зловмисники зламують одного з партнерів та спілкуються із жертвою від його обличчя.

В результаті кібератаки знищено приблизно 65 Тб даних: стерто весь документообіг, файли на серверах, видалено систему "Держпослуги" та втрачено всі вхідні та вихідні листи за півтора роки. Наразі триває пошук реєстру повітряних суден та авіаційного персоналу. Спершу про кібератаку повідомив Telegram-канал "Авіаторщина", інформацію підтвердили джерела видання в Росавіації.

Крім того, керівник Росавіації Олександра Нерадько у внутрішній комунікації повідомив співробітників, що через відсутність доступу до інтернету та збоїв у системі електронного документообігу відомство переходить на паперовий документообіг, фельд'єгерську пошту та "Пошту Росії".

Резервних копій у Росавіації немає, "оскільки гроші на це Мінфіном не виділялися", стверджує джерело Telegram-каналу. У Росії вважають, що атака сталася через неякісне виконання договірних зобов'язань з боку підрядника, що здійснює експлуатацію ІТ-інфраструктури Росавіації.