Росавиация переходит на бумагу после мощной кибератаки Anonymous, которая стерла все данные

Российский авиарегулятор переходит на бумаги после того, как 26 марта подвергся массированной кибератаке со стороны хакерской группы Anonymous, в результате чего были утрачены все данные ведомства.

Об этом группа сообщила в Twitter, данные российского издания КоммерсантЪ.

"Мощная кибератака на серверы Управления гражданской авиации России: нет больше ни данных, ни резервных копий", - написала группа.

In total, about 65 terabytes of data was erased.



¯\_(ツ)_/¯ — Anonymous (@YourAnonNews) March 29, 2022

Официально Росавиация не признает хакерскую атаку, хотя сайт к вечеру 29 марта до сих пор не работает. По версии экспертов, атака могла произойти по схеме "человек посредине", при которой злоумышленники взламывают одного из партнеров и общаются с жертвой от его лица.

В результате кибератаки уничтожено примерно 65 Тб данных: стерто весь документооборот, файлы на серверах, удалена система "Госуслуги" и потеряны все входящие и исходящие письма за полтора года. В настоящее время идет поиск реестра воздушных судов и авиационного персонала. Сначала о кибератаке сообщил Telegram-канал "Авиаторщина", информацию подтвердили источники издания в Росавиации.

Кроме того, руководитель Росавиации Александра Нерадько во внутренней коммуникации сообщил сотрудникам, что из-за отсутствия доступа к интернету и сбоям в системе электронного документооборота ведомство переходит на бумажный документооборот, фельдъегерскую почту и "Почту России".

Резервных копий у Росавиации нет, "поскольку деньги на это Минфином не выделялись", утверждает источник Telegram-канала. В России считают, что атака произошла из-за некачественного выполнения договорных обязательств со стороны подрядчика, осуществляющего эксплуатацию ИТ-инфраструктуры Росавиации.