Росавиация переходит на бумагу после мощной кибератаки Anonymous, которая стерла все данные

Российский авиарегулятор переходит на бумаги после того, как 26 марта подвергся массированной кибератаке со стороны хакерской группы Anonymous, в результате чего были утрачены все данные ведомства.

Об этом группа сообщила в Twitter, данные российского издания КоммерсантЪ.

"Мощная кибератака на серверы Управления гражданской авиации России: нет больше ни данных, ни резервных копий", - написала группа.

In total, about 65 terabytes of data was erased.



