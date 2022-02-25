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Окупанти уже другу добу утримують персонал ЧАЕС – Міненерго

П'ятниця, 25 лютого 2022, 17:15

Окупанти уже другу добу утримують персонал станції ДСП "Чорнобильська АЕС", не дозволяючи провести ротацію, як це передбачено правилами технічної безпеки, ситуація в Зоні відчуження загрожує безпеці всього європейського континенту.

Про це повідомляють в Міненергетики.

"За інформацією виконуючого обов’язки генерального директора ДСП "Чорнобильська АЕС" Валерія Сейди, у Зоні відчуження новий безпечний конфайнмент над об’єктом "Укриття", енергоблоки N1 та N2, які перебувають на стадії виведення з експлуатації, сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2 взяті під контроль окупантів - військових Російської Федерації", - наголошують у відомстві.

"Захоплення станції та проведення там будь-яких воєнних дій загрожує повторенням другого Чорнобиля, від якого Європа оговтується досі.

Слід зазначити, що вже зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження внаслідок порушення верхнього шару ґрунту через рух великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняття у повітря забрудненого радіоактивного пилу", - йдеться у позиції міністерства.

Там додають, що наразі вся відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку, стан об’єктів та подальший розвиток ситуації у зоні відчуження, лежить на загарбниках.

"Це одна з найсерйозніших загроз Європі сьогодні, оскільки будь-які провокації з боку загарбників на ЧАЕС під час гібридноі війни можуть обернутися черговою планетарною екологічною катастрофою.

Такі загарбницькі дії РФ є також прямим порушенням статті 56 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року", - наголошують в Міненерго.

Державна інспекція з ядерного регулювання від імені України відповідно до міжнародних зобов’язань оперативно повідомила Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ), що 24 лютого об’єкти ЧАЕС у зоні відчуження були взяті під контроль окупантами, та разом з МЗС постійно інформує агенство і міжнародних партнерів щодо перебігу подій", додали там.

У відомстві зазначили, що Україна очікує на рішучі дії з боку наших міжнародних партнерів для забезпечення спільної безпеки европейського континенту.

Економічна правда

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Міненергетики ЧАЕС
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