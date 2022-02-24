Каховську ГЕС захопили окупанти, стоять танки. На Трипільській ТЕС стався вибух, станція працює
На території Каховської ГЕС присутні невідомі озброєні особи, на греблі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
"На територію Каховської ГЕС о 11:28 зайшли невідомі озброєні особи, на греблі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків", - заявили в міністерстві.
Міський голова Таврійська Микола Різак повідомив Суспільному, що головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонської області захопили окупанти.
"І не тільки головну споруду Північно-Кримського каналу, а й триколор вивісили на Каховській ГЕС. Я сам особисто це бачив, гради, танки на ГЕС. Танки та БТРи приїхали, вивісили прапор", - сказав Різак.
Міненерго також повідомляє про вибух на Трипільській ТЕС, станція працює.
Економічна правда
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