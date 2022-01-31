В НБУ спершу планували підвищити ставку до 11% у січні

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Всупереч рішення більшості членів Комітету з монетарної політики підвищити у січні облікову ставку Нацбанку до 11%, правління підвищило її до 10%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку за підсумками засідання КМП 19 січня.

Присутні були 10 із 10 членів Комітету НБУ. На засіданні зосередилися на посиленні інфляційного тиску, а з огляду на високу невизначеність обговорювалися різні сценарії реакції НБУ – від підвищення ставки на 1 в. п. до її підвищення одразу на 3 в. п.

Сценарії відрізнялися припущеннями, зокрема щодо зростання премії за ризик українських активів та інтенсивності відпливу портфельних інвестицій в умовах негативного інформаційного фону. Також обговорювалася можлива реакція учасників ринку, особливо нерезидентів, на суттєве підвищення облікової ставки.

Дискусія щодо оптимальної реакції НБУ тривала й далі на засіданні правління. На ньому окремі члени правління змінили свою позицію відносно тієї, що озвучили на засіданні КМП.

На це вплинула динамічна зміна вартості українських активів та ознаки стабілізації на валютному ринку, які з’явилися у другій половині дня 19 січня та зранку 20 січня. За таких умов посилився ризик, що неочікувано жорстка реакція з боку НБУ може бути невірно сприйнята учасниками ринку та спричинить небажану реакцію.

Як наслідок, правління НБУ вирішило підвищити ставку на 1 в.п. до 10%. Водночас у ході засідання КМП, семеро членів комітету підтримали підвищення ставки до 11% у січні.

Упродовж засідання КМП учасники зауважили, що високі бюджетні видатки, здійснені наприкінці грудня, та нагнітання інформаційного середовища на тлі геополітичного напруження призвели до значного зростання попиту на валюту.

У результаті зберігається значний девальваційний тиск, а премія за ризик України залишається надвисокою. Міжнародні ринки капіталу будуть практично закритими для України, поки не відбудеться деескалація.

Крім того, один з учасників комітету зауважив, що низькорезультативні аукціони з розміщення ОВДП з початку року свідчать про неготовність інвесторів купувати гривневі активи за їх поточного рівня дохідності.

Двоє членів КМП висловилися за підвищення облікової ставки до 10% у січні. На їхню думку, такий крок буде послідовнішим та зрозумілішим для учасників ринку з огляду на попередні монетарні рішення та комунікацію НБУ.

Один учасник КМП, натомість, висловився за підвищення ставки Нацбанку відразу на 3 в.п. – до 12%.

Та всі члени КМП погодилися, що в найближчі місяці знадобиться подальше посилення монетарних умов для нівелювання інфляційного тиску в 2022 році та повернення інфляції до цілі 5% у 2023 році

Нагадуємо:

Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставки на 1 в.п. до 10% - НБУ продовжуватиме цикл посилення монетарної політики й готовий діяти рішуче в разі подальшої реалізації проінфляційних чинників.

Економічна правда