В НБУ сперва планировали повысить ставку до 11% в январе

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Вопреки решению большинства членов Комитета по монетарной политике повысить в январе учетную ставку Нацбанка до 11%, правление повысило ее до 10%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по итогам заседания КМП 19 января.

Присутствовало 10 из 10 членов Комитета НБУ. На заседании сосредоточились на усилении инфляционного давления, а учитывая высокую неопределенность, обсуждались различные сценарии реакции НБУ – от повышения ставки на 1 в. п. до ее повышения на 3 и. п.

Сценарии отличались предположениями, в частности, о росте премии за риск украинских активов и интенсивности оттока портфельных инвестиций в условиях негативного информационного фона. Также обсуждалась вероятная реакция участников рынка, в особенности нерезидентов, на существенное увеличение учетной ставки.

Дискуссия по оптимальной реакции НБУ продолжалась на заседании правления. На нем отдельные члены правления изменили свою позицию в отношении озвучившейся на заседании КМП.

На это повлияли динамические изменения стоимости украинских активов и признаки стабилизации на валютном рынке, которые появились во второй половине дня 19 января и утром 20 января. В таких условиях усилился риск, что неожиданно жесткая реакция со стороны НБУ может быть неверно воспринята участниками рынка и повлечет за собой нежелательную реакцию.

Как следствие, правление НБУ решило повысить ставку на 1 п.п. до 10%. В ходе заседания КМП, семь членов комитета поддержали повышение ставки до 11% в январе.

На заседании КМП участники отметили, что высокие бюджетные расходы, осуществленные в конце декабря, и нагнетание информационной среды на фоне геополитического напряжения привели к значительному росту спроса на валюту.

В результате сохраняется значительное девальвационное давление, а премия за риск Украины остается сверхвысокой. Международные рынки капитала будут практически закрыты для Украины, пока не состоится деэскалация.

Кроме того, один из участников комитета отметил, что низкорезультативные аукционы по размещению ОВГЗ с начала года свидетельствуют о неготовности инвесторов покупать гривневые активы при их текущем уровне доходности.

Два члена КМП высказались за повышение учетной ставки до 10% в январе. По их мнению, такой шаг будет более последовательным и понятным для участников рынка с учетом предыдущих монетарных решений и коммуникации НБУ.

Один участник КМП, однако, высказался за повышение ставки Нацбанка сразу на 3 п.п. – до 12%.

И все члены КМП согласились, что в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее усиление монетарных условий для нивелирования инфляционного давления в 2022 году и возвращение инфляции к цели 5% в 2023 году.

Напоминаем:

Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 1 п.п. до 10% – НБУ будет продолжать цикл усиления монетарной политики и готов действовать решительно в случае дальнейшей реализации проинфляционных факторов.

Экономическая правда