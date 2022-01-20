Нацбанк підняв облікову ставку до 10%
Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставки на 1% до 10%.
Про це повідомив під час брифінгу голова НБУ Кирило Шевченко.
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Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам.
Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики. Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходи для стабілізації.
Тоді НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає. При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.
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Нагадуємо:
У грудні 2021 року Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставки на 0,5% до 9% та назвав основні ризики для економіки України.
Топпосадовці Національного банку вважають, що для приведення інфляції до цілі у 5% наступного року з високою ймовірністю доведеться посилювати монетарну політику.
За 2021 рік ціни в Україні зросли на 10%, найбільше – на газ та електроенергію, а також на продукти харчування.
Економічна правда
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