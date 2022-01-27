“Електронмаш” у Києві продали вдруге, тепер – за пів мільярда

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Київський завод "Електронмаш" вдруге продали на аукціоні з приватизації – за нього готові сплатити 430 млн грн.

Про це відомо з даних аукціону.

Така ціна у 6,6 разу перевищує стартову позначку – і це майже наполовину менше за результат першого продажу, коли ціна зросла до 970 млн грн.

Усього участь в аукціоні взяли 5 компаній. Цим він також відрізняється від першого аукціону, коли позмагатися за "Електронмаш" вирішили 22 компанії.

Перемогу отримало ТОВ "Український імідж". Засновницею компанії є Віолета Глинянчук, статутний капітал становить 50 тисяч гривень. Юрособа заснована ще у 2006 році Оленою Слизюк та венчурним фондом "Манускрипт".

Згідно реєстру, "Український імідж" займається діяльністю у сфері права.

Чим відомий "Електронмаш"

"Електронмаш" був створений у 1965 році, завод досяг свого піку розвитку у 1980-х завдяки виготовленню електронно-обчислювальних машин. Завод розташований у Києві на вул. Кільцева дорога, 4 – неподалік станції метро Житомирської.

Як раніше розповідав голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, завод у ці часи намагався "догнати і перегнати США", а тому копіював діяльність американської IBM – і був лише на 2-3 роки позаду.

Наразі з 10 тисяч працівників на підприємстві залишилося 140, а підприємство обросло боргами та втратило основний вид діяльності. За перші пів року 2021 року збиток "Електронмашу" становив 2,4 млн грн, а у 2020 році – 10,9 млн грн.

Згідно приватизаційних умов новий власник повинен погасити борги підприємства. Поточні борги становлять 924,5 млн грн, а прострочена кредиторська заборгованість – 11,9 млн грн. Зокрема – 5,4 млн грн заборгованості з зарплати та 3,3 млн грн – податків із зарплати.

Також новий власник повинен не допустити звільнення працівників протягом 6 місяців від дати переходу права власності, а також дотримуватися вимог природоохоронного законодавства щодо користування базою відпочинку, яка входить до складу ЄМК.

Крім того, власника зобов’яжуть утримувати захисні споруди цивільного захисту у готовності до використання за призначенням власним коштом.

Друге місце в аукціоні посіло ТОВ "Діпробудмашина", що було готове сплатити 300 млн грн.

Нагадуємо:

Аукціон з приватизації держпідприємства "Електронмаш" визнаний таким, що не відбувся, оскільки його переможець не підписав договір купівлі-продажу об'єкта у встановлений строк.

Переможцем аукціону з приватизації держпідприємства "Електронмаш" у Києві стало маловідоме ТОВ "Лортен Груп", яке запропонувало заплатити за актив 970 млн грн, що в 14,5 рази більше за початкову ціну.

У держреєстрі власником і директором компанії-переможниці "Лортен Груп" зі статутним капіталом 100 гривень вказаний мешканець Нікополя Олег Піченевський а її основним видом діяльності – купівля та продаж власного нерухомого майна.

До 1 листопада компанія була оформлена на Ольгу Чубенко і Юрія Богомаза та займалася оптовою торгівлею.

Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко припускав, що "Лортен Груп" може бути спеціально створеним кінцевим покупцем підприємством.

Економічна правда