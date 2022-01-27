Всі розділи
Укр / Рус

“Електронмаш” у Києві продали вдруге, тепер – за пів мільярда

Четвер, 27 січня 2022, 16:27
 
фото фдм

Київський завод "Електронмаш" вдруге продали на аукціоні з приватизації – за нього готові сплатити 430 млн грн.

Про це відомо з даних аукціону.

Така ціна у 6,6 разу перевищує стартову позначку – і це майже наполовину менше за результат першого продажу, коли ціна зросла до 970 млн грн.

Усього участь в аукціоні взяли 5 компаній. Цим він також відрізняється від першого аукціону, коли позмагатися за "Електронмаш" вирішили 22 компанії.

Перемогу отримало ТОВ "Український імідж". Засновницею компанії є Віолета Глинянчук, статутний капітал становить 50 тисяч гривень. Юрособа заснована ще у 2006 році Оленою Слизюк та венчурним фондом "Манускрипт". 

Згідно реєстру, "Український імідж" займається діяльністю у сфері права. 

Чим відомий "Електронмаш"

"Електронмаш" був створений у 1965 році, завод досяг свого піку розвитку у 1980-х завдяки виготовленню електронно-обчислювальних машин. Завод розташований у Києві на вул. Кільцева дорога, 4 – неподалік станції метро Житомирської.

Як раніше розповідав голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, завод у ці часи намагався "догнати і перегнати США", а тому копіював діяльність американської IBM – і був лише на 2-3 роки позаду.

Наразі з 10 тисяч працівників на підприємстві залишилося 140, а підприємство обросло боргами та втратило основний вид діяльності. За перші пів року 2021 року збиток "Електронмашу" становив 2,4 млн грн, а у 2020 році – 10,9 млн грн.

Згідно приватизаційних умов новий власник повинен погасити борги підприємства. Поточні борги становлять 924,5 млн грн, а прострочена кредиторська заборгованість – 11,9 млн грн. Зокрема – 5,4 млн грн заборгованості з зарплати та 3,3 млн грн – податків із зарплати.

Також новий власник повинен не допустити звільнення працівників протягом 6 місяців від дати переходу права власності, а також дотримуватися вимог природоохоронного законодавства щодо користування базою відпочинку, яка входить до складу ЄМК.

Крім того, власника зобов’яжуть утримувати захисні споруди цивільного захисту у готовності до використання за призначенням власним коштом.

Друге місце в аукціоні посіло ТОВ "Діпробудмашина", що було готове сплатити 300 млн грн.

Нагадуємо:

Аукціон з приватизації держпідприємства "Електронмаш" визнаний таким, що не відбувся, оскільки його переможець не підписав договір купівлі-продажу об'єкта у встановлений строк.

Переможцем аукціону з приватизації держпідприємства "Електронмаш" у Києві стало маловідоме ТОВ "Лортен Груп", яке запропонувало заплатити за актив 970 млн грн, що в 14,5 рази більше за початкову ціну.

У держреєстрі власником і директором компанії-переможниці "Лортен Груп" зі статутним капіталом 100 гривень вказаний мешканець Нікополя Олег Піченевський а її основним видом діяльності – купівля та продаж власного нерухомого майна.

До 1 листопада компанія була оформлена на Ольгу Чубенко і Юрія Богомаза та займалася оптовою торгівлею.

Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко припускав, що "Лортен Груп" може бути спеціально створеним кінцевим покупцем підприємством.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

приватизація

powered by lun.ua
Матеріали за темою
ОГХК можуть знову виставити на продаж не раніше весни 27 січня 2022, 10:57
Підготовка підприємств до приватизації стане швидшою – прем'єр 26 січня 2022, 13:55
Фонд держмайна знову виставив на продаж Борщагівський спиртзавод 15 січня 2022, 10:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті