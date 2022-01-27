"Электронмаш" в Киеве продали второй раз, теперь - за полмиллиарда

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Киевский завод "Электронмаш" вторично продали на аукционе по приватизации - за него готовы оплатить 430 млн грн.

Об этом известно из данных аукциона.

Такая цена в 6,6 превышает стартовую отметку – и это почти наполовину меньше результата первой продажи, когда цена выросла до 970 млн грн.

Всего в аукционе приняли участие 5 компаний. Этим он также отличается от первого аукциона, когда посоревноваться за "Электронмаш" решили 22 компании.

Победу одержало ООО "Украинский имидж". Учредительницей компании является Виолетта Глинянчук, уставный капитал составляет 50 тысяч гривен. Юрлицо основано еще в 2006 году Еленой Слизюк и венчурным фондом "Манускрипт".

Согласно реестру, "Украинский имидж" занимается деятельностью в сфере права.

Чем известен "Электронмаш"

"Электронмаш" был создан в 1965 году, завод достиг своего пика развития в 1980-х благодаря изготовлению электронно-вычислительных машин. Завод расположен в Киеве по ул. Кольцевая дорога, 4 – недалеко от станции метро Житомирской.

Как ранее рассказывал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, завод в это время пытался "догнать и перегнать США", а потому копировал деятельность американской IBM – и был всего на 2-3 года позади.

Из 10 тысяч работников на предприятии осталось 140, а предприятие обросло долгами и потеряло основной вид деятельности. За первые полгода 2021 убыток "Электронмаша" составил 2,4 млн грн, а в 2020 году - 10,9 млн грн.

Согласно приватизационным условиям новый собственник должен погасить долги предприятия. Текущие долги составляют 924,5 млн. грн., а просроченная кредиторская задолженность – 11,9 млн. грн. В частности – 5,4 млн грн задолженности по зарплате и 3,3 млн грн – налогов по зарплате.

Также новый владелец должен не допустить увольнения работников в течение 6 месяцев с даты перехода права собственности, а также соблюдать требования природоохранного законодательства по пользованию базой отдыха, входящей в состав ЕМК.

Кроме того, владельца обяжут содержать защитные сооружения гражданской защиты в готовности к использованию по назначению за свой счет.

Второе место в аукционе заняло ООО "Дипростроймашина", что было готово оплатить 300 млн грн.

Напоминаем:

Аукцион по приватизации госпредприятия "Электронмаш" признан несостоявшимся, поскольку его победитель не подписал договор купли-продажи объекта в установленный срок.

Победителем аукциона по приватизации госпредприятия "Электронмаш" в Киеве стало малоизвестное ООО "Лортен Групп", которое предложило заплатить за актив 970 млн грн, что в 14,5 раза больше начальной цены.

В госреестре владельцем и директором компании-победительницы "Лортен Групп" с уставным капиталом 100 гривен указан житель Никополя Олег Пиченевский, а ее основным видом деятельности - покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

До 1 ноября компания была оформлена на Ольга Чубенко и Юрия Богомаза и занималась оптовой торговлей.

Председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко предполагал, что "Лортен Групп" может быть специально созданным конечным покупателем предприятием.

Экономическая правда