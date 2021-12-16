Угода з продажу "Електронмашу" зірвалась

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Аукціон з приватизації держпідприємства "Електронмаш" визнаний таким, що не відбувся, оскільки його переможець не підписав договір купівлі-продажу об'єкта у встановлений строк.

Про це свідчать дані в системі "Prozorro.Продажі".

В акті про непідписання договору зазначається, що Регіональне відділення Фонду держмайна по місту Києву 7 грудня надало "Лортен Груп" проєкт договору купівлі-продажу об'єкта приватизації, який необхідно було підписати до 13 грудня, однак станом на 14 грудня відповіді від потенційного покупця активу не отримало.

Водночас у документі зазначається, що "Лортен Груп" 17 листопада підписало протокол про результати аукціону з продажу "Електронмашу", що відбувся 12 листопада. У протоколі переможець аукціону обіцяв підписати угоду купівлі-продажу об'єкта протягом 30 календарних днів.

Застава у розмірі 6,67 млн грн буде утримана до держбюджету. Повторний аукціон відбудеться 14 січня.

Нагадуємо:

Переможцем аукціону з приватизації держпідприємства "Електронмаш" у Києві стало маловідоме ТОВ "Лортен Груп", яке запропонувало заплатити за актив 970 млн грн, що в 14,5 рази більше за початкову ціну.

У держреєстрі власником і директором компанії-переможниці "Лортен Груп" зі статутним капіталом 100 гривень вказаний мешканець Нікополя Олег Піченевський а її основним видом діяльності – купівля та продаж власного нерухомого майна.

До 1 листопада компанія була оформлена на Ольгу Чубенко і Юрія Богомаза та займалася оптовою торгівлею.

Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко припускав, що "Лортен Груп" може бути спеціально створеним кінцевим покупцем підприємством.

"Електронмаш" був одним з найпотужніших підприємств із виготовлення електронно-обчислювальних машин в СРСР, а на сьогодні є перспективним активом під забудову.

Розташований об’єкт на земельній ділянці площею 13,76 га на Кільцевій дорозі в Києві.

Економічна правда