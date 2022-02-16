Вартість "Більшовика" занизили на 3 мільярди – ДБР

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Головне оперативне управління Державного бюро розслідувань вважає, що реальна вартість 100% акцій "Першого київського машинобудівного заводу" становить орієнтовно 4,5 мільярда гривень.

Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м. Києва. Це єдина відкрита ухвала в держреєстрі по цій справі, повідомляє видання "Наші гроші".

Вартість акцій заводу визначалась аудитором на підставі вихідної інформації щодо об’єктів оцінки, в тому числі об’єктів нерухомості – будівель та споруд.

Стартова вартість аукціону визначена на підставі звіту про оцінку майна, виконаного "Консалтинговою компанією "Ессет Експертайз" на замовлення "КПМГ-Україна", яке на підставі договору з Фондом держмайна було радником з підготовки до приватизації та продажу пакета акцій АТ "ПКМЗ".

"За результатами проведення судовими експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України судової експертизи оцінка, наведена у звіті, виконаному компанією "Ессет Експертайз", не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам, має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки", – йдеться в ухвалі.

Зокрема, звіт не містить пояснень/обґрунтувань, яким чином проведено розбиття загальної площі будівель на виробничо-складські будівлі, будівлі торгового призначення та офісні будівлі. Відповідно до даних звіту, переважна більшість будівель віднесена до виробничо-складських будівель, що суттєво впливає на визначену у звіті вартість нерухомого майна.

"З урахуванням наведеного вище, суб’єктивність розбиття загальної площі будівель за призначенням без надання чіткого алгоритму віднесення будівель до певного типу, дає підстави сумніватись в достовірності визначеної вартості та її об’єктивності", – вважають судді.

Згідно з листом Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань, реальна вартість 100% акцій АТ "ПКМЗ" становить орієнтовно 4,5 млрд грн, оскільки переможець аукціону отримав не лише будівлі заводу, а й фактично 35 га землі, що розташовані близько до центру міста Києва, біля станції метро "Шулявська".

Відповідно до постанови слідчого, вказані 44 об’єкти нерухомості визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя 26 січня наклав арешт на будівлі та споруди ПАТ "Науково-виробниче підприємство "Більшовик".

Йдеться про 44 об’єкти нерухомості загальною площею 223 тис кв м за адресами: у Києві – проспект Перемоги, 49/2, вул. Олекси Тихого, 70-А, вул. Гарматна, 9, вул. Гарматна, 4, вул. Вадима Гетьмана (вулиця Індустріальна), 2; Черкаська обл., Драбівський р., смт. Шрамківка, вул. Чапаєва, 35.

За матеріалами провадження, невстановлені досудовим розслідування службові особи Фонду державного майна вчинили зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб під час приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод", що спричинило тяжкі наслідки.

Читайте більше про приватизацію ПКМЗ у статті Олександра Колесніченка та Дани Гордійчук: Приватизація за сім хвилин. Як Хмельницький та Черновецький "розіграли" "Більшовик"

Нагадаємо:

27 жовтня АТ "Перший київський машинобудівний завод" продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – його власником стане пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького компанія.

Як розповідала ЕП, власником ПКМЗ став консорціум інвесторів, серед яких – власник компанії "А-девелопмент" Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова. Акціонером UDP також є Василь Хмельницький.

На торгах жодної ставки не зробила компанія "ДК Інвест" Степана Черновецького. Причиною такої поведінки джерела ЕП називали можливі "закулісні домовленості" з Черновецьким, аби за "вигідну ціну" отримати частину нерухомості.

Повідомлялось, що Антимонопольний комітет за власною ініціативою перевірить дотримання конкуренції під час аукціону з продажу київського "Більшовика".

Згодом повідомлялось, що Антимонопольний комітет залишив без розгляду заяву на купівлю "Більшовика" пов'язаної із групою UFuture Василя Хмельницького ТОВ "Дженерал Комерс".

Кошти за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик" (1,429 млрд грн) 7 грудня надійшли до бюджету.

На початку грудня стало відомо, що Антимонопольний комітет ще не виносив рішення щодо поданої повторно заяви про надання дозволу на купівлю "Більшовика" ТОВ "Дженерал Комерс", пов'язаної із групою UFuture Василя Хмельницького.

Згодом АМКУ таки дозволив ТОВ "Дженерал Комерс", пов'язаній із групою UFuture Василя Хмельницького, придбати АТ "Перший Київський Машинобудівний Завод" ("Більшовик"). При цьому регулятор перевіряє факти щодо можливих неконкурентних дій учасників аукціону.