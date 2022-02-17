Голову Фонду держмайна Сенниченка звільнили з другої спроби

Дмитро Сенниченко фото укрінформ

Верховна Рада з другої спроби звільнила очільника Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Про це відомо з засідання ВРУ.

За звільнення Сенниченка проголосували 318 депутати.

Раніше парламент розглядав звільнення голови ФДМ 27 січня. Проте зробити цього не вдалося – у трьох нардепів не спрацювали кнопки. Саме стільки голосів не вистачило для відставки.

Про те, чому очільника Фонду держмайна хочуть змінити і чим він запам’ятався на посаді читайте у статті ЕП: Хороший, поганий, злий. Чому Сенниченко йде з Фонду держмайна і хто його може замінити

Нагадуємо:

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади у листопаді торік. Згодом комітет підтримав його відставку.

Співрозмовники ЕП називали приводом для звільнення приватизацію київського заводу "Більшовик" (Перший київський машинобудівний завод). Тоді на торги прийшли три претенденти попри заяви інвесторів напередодні, а ціна ледь відштовхнулася від стартових 1,39 млрд грн.

Сам Сенниченко заявляє, що йде з посади "за власним бажанням".