Пассажиропоток "Борисполя" восстановился на 62% от докризисного 2019 года

аэропорт борисполь

ГП "Международный аэропорт "Борисполь" в 2021 году обслужил 9,4 млн пассажиров, из них 8,79 млн - пассажиры регулярных рейсов, 635,2 тыс - нерегулярных.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

При этом по сравнению с докризисным 2019 годом пассажиропоток восстановился на 62%.

"За 2021 год аэропорт принял и отправил 75 854 рейса (из них 64 507 – международных и 11 347 – внутренних), что составляет 68,5% от показателей 2019 года", - говорится в сообщении.

"В 2021 году пассажиропоток аэропорта "Борисполь" по сравнению с 2020 годом восстановился на 83% или более чем на 4,2 млн пассажиров. Авиакомпании и аэропорты научились работать в условиях пандемии и управлять кризисными ситуациями.

Несмотря на активизацию штамма "Омикрон", заставившего ряд стран закрыть свои воздушные ворота, эксперты считают 2022 год периодом возобновления авиационного рынка", - заявил генеральный директор ГП МА "Борисполь" Алексей Дубревский.

По его словам, на сегодняшний день 38 авиакомпаний работают с аэропортом, из них 9 авиакомпаний вышли на рынок впервые, из 117 существующих направлений – 12 новых.

Больше всего путешественников было в Турцию – 24% и Египет – 18%. В десятку направлений с крупнейшим пассажиропотоком вошли Анталья, Шарм-Аль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Тель-Авив, Амстердам, Даламан, Анкара и Одесса. Суммарно доля путешественников в эти страны составила 52%.

"Объемы обслуживаемого груза в 2021 году достигли рекордных за последние четыре года 45 675 тонн, что на 8,7% больше грузопотока 2019 года. Объемы почты составили 6 828 тонн, что составляет 69,5% от показателей 2019 года", - добавили в аэропорту.

Напомним:

Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров аэропорта "Борисполь" за январь-июль 2021 года стали Турция, Египет и Греция.

Экономическая правда