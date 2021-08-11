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"Бориспіль" назвав найпопулярніші авіанапрямки 2021 року

Середа, 11 серпня 2021, 09:00
 
shram.kiev.ua

Найбільш популярними міжнародними напрямками серед пасажирів аеропорту "Бориспіль" за січень-липень 2021 року стали Туреччина, Єгипет і Греція.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту на сторінці в Facebook.

Сумарно частка подорожуючих в ці країни становила 51% від загальної кількості вилітаючих з аеропорту "Бориспіль" пасажирів.

При цьому найбільше пасажирів було перевезено за наступними напрямками:

Анталія;

Шарм-Еш-Шейх;

Стамбул;

Даламан;

Тіват;

Бодрум;

Хургада;

Одеса;

Тель-Авів;

Іракліон.

Нагадуємо:

"Бориспіль" в січні-липні 2021 року обслужив 4,565 млн пасажирів, що на 60% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року (2,85 млн).

Економічна правда

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Бориспіль авіа аеропорт Туреччина Єгипет

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