"Бориспіль" назвав найпопулярніші авіанапрямки 2021 року
Найбільш популярними міжнародними напрямками серед пасажирів аеропорту "Бориспіль" за січень-липень 2021 року стали Туреччина, Єгипет і Греція.
Про це йдеться в повідомленні аеропорту на сторінці в Facebook.
Сумарно частка подорожуючих в ці країни становила 51% від загальної кількості вилітаючих з аеропорту "Бориспіль" пасажирів.
При цьому найбільше пасажирів було перевезено за наступними напрямками:
Анталія;
Шарм-Еш-Шейх;
Стамбул;
Даламан;
Тіват;
Бодрум;
Хургада;
Одеса;
Тель-Авів;
Іракліон.
Нагадуємо:
"Бориспіль" в січні-липні 2021 року обслужив 4,565 млн пасажирів, що на 60% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року (2,85 млн).
Економічна правда
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