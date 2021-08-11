"Бориспіль" назвав найпопулярніші авіанапрямки 2021 року

shram.kiev.ua

Найбільш популярними міжнародними напрямками серед пасажирів аеропорту "Бориспіль" за січень-липень 2021 року стали Туреччина, Єгипет і Греція.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту на сторінці в Facebook.

Сумарно частка подорожуючих в ці країни становила 51% від загальної кількості вилітаючих з аеропорту "Бориспіль" пасажирів.

При цьому найбільше пасажирів було перевезено за наступними напрямками:

Анталія; Шарм-Еш-Шейх; Стамбул; Даламан; Тіват; Бодрум; Хургада; Одеса; Тель-Авів; Іракліон.

Нагадуємо:

"Бориспіль" в січні-липні 2021 року обслужив 4,565 млн пасажирів, що на 60% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року (2,85 млн).

Економічна правда