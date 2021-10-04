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Про ринок землі: все, що треба знати

Ринок землі: кількість угод перевалила за 25 тисяч

Понеділок, 4 жовтня 2021, 11:50
 
unsplash

У рамках ринку землі станом на 4 жовтня укладено 25 255 угод - лідерами за кількістю угод є Київська та Полтавська області.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

При цьому, 5096 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

 

"Всього заяв - 5723, із них погоджено 5061, в черзі на розгляд - 2, відмову отримали 660", - йдеться у повідомленні.

У регіональному розрізі за кількістю угод лідирують Київська (2138) та Полтавська (2089) області.

За площею лідирують Кіровоградська (9 294,5 га) та Харківська (7 808,1 га) області.

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Нагадуємо:

На 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

До 20 вересня у рамках ринку землі укладено 18 771 угод, лідерами за кількістю угод є Полтавська та Київська області.

На 27 вересня українцями укладено 21897 земельних угод в рамках ринку землі, найбільше продавали землю традиційно на Полтавщині. 

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".

Економічна правда

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