Ринок землі: кількість угод наблизилась до 19 тисяч

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Станом на 20 вересня у рамках ринку землі укладено 18 771 угод, лідерами за кількістю угод є Полтавська та Київська області.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Зазначається, що 5001 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

"Всього заяв – 5620, із них погоджено 4966, в черзі на розгляд – 3, відмову отримали 651", - йдеться у повідомленні.

У регіональному розрізі за кількістю угод найбільше укладали у Полтавській (1669 договори) та Київській (1591 договорів) областях.

За площею лідирують Кіровоградська (8 089,3 га) та Харківська (5 219,5 га) області.

Нагадуємо:

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

На 7 вересня кількість угод з купівлі-продажу земельних ділянок перетнула позначку у 13 тисяч, найчастіше укладали у Київській та Полтавській областях.

Станом на 13 вересня у рамках ринку землі укладено 15 533 угод, найчастіше укладали у Полтавській та Київській областях.

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Економічна правда