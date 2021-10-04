Рынок земли: количество сделок перевалило за 25 тысяч

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В рамках рынка земли состоянию на 4 октября заключено 25 255 сделок - лидерами по количеству сделок являются Киевская и Полтавская области.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

При этом, 5096 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.

"Всего заявлений - 5723, из них согласовано 5061, в очереди на рассмотрение - 2, отказ получили 660", - говорится в сообщении.

В региональном разрезе по количеству сделок лидируют Киевская (2138) и Полтавская (2089) области.

По площади лидируют Кировоградская (9 294,5 га) и Харьковская (7 808,1 га) области.

Напоминаем:

На 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн / га.

До 20 сентября в рамках рынка земли заключено 18771 сделок, лидерами по количеству сделок является Полтавская и Киевская области.

На 27 сентября украинцы заключили 21897 земельных сделок в рамках рынка земли, больше всего продавали землю традиционно в Полтавской области.

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Экономическая правда