Середня ціна гектару сільгоспземлі нижче оцінки Мінагрополітики – УКАБ

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Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

Про це повідомляє прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) у Facebook.

"Порівняно низьку середню ціну можна пояснити малою кількістю угод щодо продажу с/г земель, ймовірно нижчою НГО проданих земельних ділянок з піщаними грунтами та на схилах. Така ситуація наразі спостерігається у половині областей України", - йдеться у повідомленні.

"Не надто активним у перший місяць видався обіг с/г земель. Серед основних причин: незначна пропозиція продажу, а також неготовність нотаріусів до посвідчення угод купівлі-продажу с/г земель через неоднозначне тлумачення деяких положень законодавства", - додали в асоціації.

В УКАБ зазначили, що Мінагрополітики отримало завищені значення вартості землі на рівні 40 тис грн/га, тому що враховувало угоди відчуження всіх сільгоспземель, зокрема з площею менше 1 га і ціною майже 700 тис грн, які розташовані неподалік від мегаполісів і які купують для будівництва будинків.

"Ми провели аналіз даних Держгеокадастру "Моніторингу земельних відносин", в результаті якого виокремили угоди щодо відчуження земель с/г призначення, площа яких менше 1 га і ціна такого гектара сягає 700 тис. грн.

Такі ділянки як правило знаходяться в Київський, Одеській та Львівській областях. Очевидно, що на таких земельних ділянках знаходяться елітні будинки або вони придбаються для інвестування у будівництво, а не сільське господарство.

Тому, щоб визначити об’єктивну ціну товарних с/г земель, ми брали для розрахунку ціну відчуження ріллі площею понад 1 га", - пояснила експерт із земельних питань УКАБ Еліна Юрченко.

"З розблокуванням вчинення нотаріальних дій, очікується підвищення динаміки угод щодо відчуження с/г земель, що, в свою чергу, дасть більш повну картину цін 1 га землі", - резюмували в УКАБ.

Нагадуємо:

За місяць роботи ринку землі вже уклали 2901 угоду, загальна сума яких становила 210 млн грн – один гектар, за підрахунками Мінагрополітики, коштує 40 тисяч грн.

Станом на 2 серпня 2021 року укладено 3 277 угод в рамках чинного ринку землі.

Ринок землі запрацював 1 липня 2021 року, а станом на 5 серпня зареєстровано вже 4117 угод, за кількістю переважають Київська, Полтавська, Сумська та Вінницька області.

Економічна правда